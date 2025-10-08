Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχεδόν μονοπώλησε τις εκπομπές infotainment η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για τις φθορές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του προ ημερών στη Φιλοθέη.
Μία από αυτές και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το ‘χουμε» στον Σκάι που αναφέρθηκε στο αν έπρεπε ή όχι να παραβρεθεί η Δέσποινα Βανδή στη δίκη.
Ο Κώστας Τσουρός τόνισε ότι χαίρεται που η γνωστή τραγουδίστρια δεν πήγε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, τονίζοντας: «Εγώ χαίρομαι που δεν πήγε η Δέσποινα Βανδή στο δικαστήριο, γιατί πρώτον θα στρέφονταν τα φώτα εκεί και όχι στην υπόθεση, και δεύτερον είναι μία υπόθεση που δεν έχει καμία εμπλοκή η Δέσποινα Βανδή, είναι μία εσωτερική και στο σπίτι τους λένε ό,τι λένε οι άνθρωποι».
Παράλληλα, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι η Δέσποινα Βανδή ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά τις καταστάσεις από τον Βασίλη Μπισμπίκη, άρα επικοινωνιακά και μόνο η ίδια δε θα ήθελε να είναι στα δικαστήρια».
Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ και πληρωμή των δικαστικών εξόδων.
