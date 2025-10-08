search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 19:54

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

08.10.2025 19:54
bandi-bisbikis-new

Σχεδόν μονοπώλησε τις εκπομπές infotainment η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για τις φθορές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του προ ημερών στη Φιλοθέη.

Μία από αυτές και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού  «Το ‘χουμε» στον Σκάι που αναφέρθηκε στο αν έπρεπε ή όχι να παραβρεθεί η Δέσποινα Βανδή στη δίκη.

Ο Κώστας Τσουρός τόνισε ότι χαίρεται που η γνωστή τραγουδίστρια δεν πήγε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, τονίζοντας: «Εγώ χαίρομαι που δεν πήγε η Δέσποινα Βανδή στο δικαστήριο, γιατί πρώτον θα στρέφονταν τα φώτα εκεί και όχι στην υπόθεση, και δεύτερον είναι μία υπόθεση που δεν έχει καμία εμπλοκή η Δέσποινα Βανδή, είναι μία εσωτερική και στο σπίτι τους λένε ό,τι λένε οι άνθρωποι».

Παράλληλα, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι η Δέσποινα Βανδή ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά τις καταστάσεις από τον Βασίλη Μπισμπίκη, άρα επικοινωνιακά και μόνο η ίδια δε θα ήθελε να είναι στα δικαστήρια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ και πληρωμή των δικαστικών εξόδων. 

Διαβάστε επίσης:

Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκόραρε… περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων – Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Tom Hanks: Η εμφάνιση-έκπληξη του Οσκαρικού ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral (photos)

Nutscapes: Yπέροχα φωτογραφικά τοπία με «καρύδια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3