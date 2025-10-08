Nutscapes: Yπέροχα φωτογραφικά τοπία με «καρύδια»

Η μόδα των Nutscapes άρχισε από τη Νέα Ζηλανδία και σαρώνει τον κόσμο. Στην ουσία πρόκειται για φωτογραφίες από υπέροχα τοπία της φύσης τα οποία στην πάνω πλευρά της φωτογραφίας απεικονίζουν και τα «καρύδια» του καλλιτέχνη φωτογράφου.

Tο εγχείρημα ξεκίνησε ο Κλάνσι Φίλμπρικ όταν σε μια εξόρμησή του ένιωσε δέος μπροστά στην ομορφιά της φύσης και αποφάσισε να ενσωματώσει και τη δική του «φύση», τουλάχιστον φωτογραφικά.

Ο Φίλμπρικ αποκαλεί τις φωτογραφίες του «selfies for real men». Όπως καταλαβαίνετε έγινε μεγάλο σούσουρο και οι φωτογραφίες μετά την πρώτη έκπληξη έγιναν viral, βρίσκοντας και πολλούς μιμητές.

Πολλοί νέο-πουριτανιστές σχολίασαν αρνητικά το θέμα υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη «ασέβεια» και για το «άκρον άωτον της ανδρικής ανωριμότητας».

Υπάρχουν όμως και άλλοι που υποστηρίζουν ότι το Nutscaping υπαινίσσεται κάποια σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τη «σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση», την «περιβαλλοντική ευθύνη και διαχείριση», τη «μελλοντική γονιμότητα», αλλά και την «ανδρική τρωτότητα και ευαισθησία».

Πολλοί επίσης σχολίασαν ότι οι φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν επιτέλους -και βάσει του νόμου της Αυτό-ομοιότητας- ότι η Γη είναι στρογγυλή, σπέρνοντας τον πανικό σε όλους εκείνους που υποστηρίζουν μετ’ επιτάσεως την υπόθεση της «επίπεδης Γης».

Ανάμεσα στις διάφορες εικόνες από Nutscapes υπάρχει και μια μακρινή φωτογραφία της Ακρόπολης με «καρύδια» τοποθετημένα από πάνω της.

Εδώ, υπάρχει μια σαφής μεταφορά καθώς η Ακρόπολη έχει τις περίφημες Καρυάτιδες (Κόρες από τις Καρυές-Καρυδιές) που στηρίζουν με την περήφανη κορμοστασιά τους τον εξώστη του Ερεχθείου.

Στ’ αλήθεια, εγώ προσωπικά προτιμώ τη φωτογραφία με τα «καρύδια» σε σχέση μ’ εκείνη τη φωτογραφία της Ακρόπολης με το ελεεινό διαφημιστικό παπούτσι της Adidas σχηματισμένο από drones να αιωρείται από πάνω της. Το βρίσκω λιγότερο υποκριτικό…

Σκέφτομαι, μάλιστα, αφού η υπουργός Πολιτισμού αρνήθηκε να παραχωρήσει την Ακρόπολη για ένα κινηματογραφικό γύρισμα στον Γιώργο Λάνθιμο, μήπως κάποιος να της μιλήσει για τα Nutscapes;

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Καπουτζίδης: Απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα – Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)