search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 11:22

Γιώργος Καπουτζίδης: Απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

08.10.2025 11:22
kapoytzidis-new

Για την προσωπική του ζωή την οποία -όπως τονίζει- προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, εξηγώντας ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγκαταστάθηκε στην Αίγινα είναι αυτή η ανάγκη για ιδιωτικότητα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», o ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε, -μεταξύ άλλων- στις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα για τον σύντροφό του .

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δεν λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει» τόνισε.

Οι δηλώσεις του Καπουτζίδη για τον σύντροφό του

@theatroalsos Όμορφα λόγια από έναν όμορφο άνθρωπο! #theatroalsos #fyp #giorgoskapoutzidis #kapoutzidis #foivosdelivorias ♬ πρωτότυπος ήχος – theatroalsos

«Η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου»

Αναφερόμενος στην αναγνωρισιμότητα που έφερε η επιτυχημένη πορεία του, ο δημιουργός του «Παρά Πέντε» επισημαίνει ότι όσο γλυκιά κι αν είναι η δόξα και η φήμη, οι επιπτώσεις τους είναι αναπόφευκτες.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει και είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία» υπογραμμίζει.

Η φωτογραφία στην κηδεία Μιχελή που προκάλεσε σάλο

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη φωτογραφία από την ημέρα της κηδείας του Γεράσιμου Μιχελή που ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Αργύρης Αγγέλου, δημοσίευσε, και στην οποία η τηλεοπτική παρέα του «Παρά Πέντε» πόζαρε με χαμόγελα.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, καθώς θεωρήθηκε ανάρμοστο να γίνει μία τέτοια ανάρτηση μετά από κηδεία.

Ο ηθοποιός εξήγησε το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκε η φωτογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προκαλέσει.

«Μετά την κηδεία φάγαμε, ήπιαμε τον καφέ κι ο Αργύρης επειδή είχε καιρό να δει την Αγγελική και τον Μιχάλη κι είχε χαρεί, είπε να βγούμε μια φωτογραφία κι ότι θα είναι για εμάς. Όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ κι όταν στενοχωριέται, το ίδιο. Την άλλη μέρα την ανέβασε και μου έκανε πρόταση και το έκανα αποδοχή. Δεν του το είπα ότι δεν είναι… Μετά στενοχωρήθηκε πολύ με αυτό που έγινε. Κάποτε λέγαμε μία φωτογραφία 1000 λέξεις, τώρα πια είναι 1000 ψέματα, γιατί αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που ζήσαμε εκείνη την ημέρα. Δεν εκθέτω ποτέ το συναίσθημά μου στο Instagram» είπε, ενώ χωρίς να κρύβει την απογοήτευσή του για κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τότε, πρόσθεσε:

«Σε site έγραφαν ότι το πόσταρα, ενώ δεν πόσταρα ποτέ και θα μπορούσε ένας δημοσιογράφος να δει ότι δεν το έκανα. Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Εκείνη την ώρα δεν βγήκα για να με υπερασπιστώ γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος κάνουμε ησυχία. Δεν θύμωσα με τον Αργύρη».

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα – Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» στη Λετονία για την ΑΕΚ, 69-53 τη Ρίγα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:30
gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

1 / 3