Γιώργος Καπουτζίδης: Απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

Για την προσωπική του ζωή την οποία -όπως τονίζει- προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, εξηγώντας ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγκαταστάθηκε στην Αίγινα είναι αυτή η ανάγκη για ιδιωτικότητα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», o ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε, -μεταξύ άλλων- στις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα για τον σύντροφό του .

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δεν λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει» τόνισε.

Οι δηλώσεις του Καπουτζίδη για τον σύντροφό του

«Η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου»

Αναφερόμενος στην αναγνωρισιμότητα που έφερε η επιτυχημένη πορεία του, ο δημιουργός του «Παρά Πέντε» επισημαίνει ότι όσο γλυκιά κι αν είναι η δόξα και η φήμη, οι επιπτώσεις τους είναι αναπόφευκτες.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει και είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία» υπογραμμίζει.

Η φωτογραφία στην κηδεία Μιχελή που προκάλεσε σάλο

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη φωτογραφία από την ημέρα της κηδείας του Γεράσιμου Μιχελή που ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Αργύρης Αγγέλου, δημοσίευσε, και στην οποία η τηλεοπτική παρέα του «Παρά Πέντε» πόζαρε με χαμόγελα.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, καθώς θεωρήθηκε ανάρμοστο να γίνει μία τέτοια ανάρτηση μετά από κηδεία.

#stoparapente

Πήγαν στην κηδεία ενός συναδέλφου τους, ενός νέου ανθρώπου και ποζάρουν χαρούμενοι λες και είναι σε reunion?? Πόση αναισθησία χωράει σε μία φωτο. Αν δεν ήθελαν,ας μην πήγαιναν. pic.twitter.com/6hJTmWgdlu July 19, 2025

Ο ηθοποιός εξήγησε το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκε η φωτογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προκαλέσει.

«Μετά την κηδεία φάγαμε, ήπιαμε τον καφέ κι ο Αργύρης επειδή είχε καιρό να δει την Αγγελική και τον Μιχάλη κι είχε χαρεί, είπε να βγούμε μια φωτογραφία κι ότι θα είναι για εμάς. Όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ κι όταν στενοχωριέται, το ίδιο. Την άλλη μέρα την ανέβασε και μου έκανε πρόταση και το έκανα αποδοχή. Δεν του το είπα ότι δεν είναι… Μετά στενοχωρήθηκε πολύ με αυτό που έγινε. Κάποτε λέγαμε μία φωτογραφία 1000 λέξεις, τώρα πια είναι 1000 ψέματα, γιατί αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που ζήσαμε εκείνη την ημέρα. Δεν εκθέτω ποτέ το συναίσθημά μου στο Instagram» είπε, ενώ χωρίς να κρύβει την απογοήτευσή του για κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τότε, πρόσθεσε:

«Σε site έγραφαν ότι το πόσταρα, ενώ δεν πόσταρα ποτέ και θα μπορούσε ένας δημοσιογράφος να δει ότι δεν το έκανα. Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Εκείνη την ώρα δεν βγήκα για να με υπερασπιστώ γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος κάνουμε ησυχία. Δεν θύμωσα με τον Αργύρη».

