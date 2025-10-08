Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Για τη «δεμένη οικογένεια» που έχει δημιουργήσει με τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Δανάη Μπάρκα μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός σημείωσε αρχικά ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που ταιριάζει, καθώς δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο.

«Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι ισχυροί δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης και νοιαξίματος. Αυτό είναι δεσμευτικό για εμένα» τόνισε.

Μιλώντας για τη σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης υπογράμμισε ότι μεταξύ τους εκτός από βαθιά αγάπη, υπήρξε και έρωτας.

«Με τη Βίκυ ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο, τη σπίθα. Σε εμάς ήταν πιο περίπλοκο, ήρθε πρώτα η αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο. Είμαστε σε μια εποχή που όλα πρέπει να μπαίνουν σε κουτάκια. Δεν φτάσαμε σε ακρότητες. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο» ανέφερε, μεταξύ άλλων,

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, όταν υπέστη έμφραγμα, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια περιπέτεια που τον έκανε πιο πλούσιο, επισημαίνοντας ότι η αντίληψή του για τη ζωή ήταν ανέκαθεν ισχυρή.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε επίσης, για τη Δανάη Μπάρκα και τη σχέση τους μέσα στο σπίτι, τονίζοντας πως καμιά φορά το γεγονός ότι είναι τόσο κοινωνική, τον τρομάζει. Όπως είπε, η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιάζει πολύ στη μητέρα της, με τον ίδιο να είναι πιο εσωστρεφής.

«Η Δανάη Μπάρκα είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί, είναι μια θυελλώδης κατάσταση κοινωνικότητας που πολλές φορές με τρομάζει. Και η Βίκυ είναι έτσι. Εγώ είμαι πιο μουντρούχος. Μιλάμε για τρεις διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε ένα σπίτι. Έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για αυτή την “οικογένεια”, αλλά είναι η ζωή μου» τόνισε.

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να εκφράσει πόσο τη θαυμάζει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στη ζωή.

«Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριόταν η Δανάη στην τηλεόραση αλλά το ευχαριστιόταν. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ πώς αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις τοξικότητες. Εγώ δεν θα είχα αυτή τη σοφία. Είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα, φωτεινό πλάσμα. Με τη Δανάη είμαι φίλος, αλλά είμαι και μπαμπάς. Θέλω να της λέω ό,τι σκέφτομαι χωρίς πάθος και φόβο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

