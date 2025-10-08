Άρης Μουγκοπέτρος: «Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου»

Στο ατύχημα που του άλλαξε ριζικά τη ζωή, όταν μία κροτίδα εξερράγη στα χέρια του με αποτέλεσμα να χάσει δυο δάχτυλα του χεριού του αναφέρθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας, το περασμένο Πάσχα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2 Night Show», ο μουσικός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε μετά τον τραυματισμό του και τη μακρά του πορεία στην αποθεραπεία, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- σε εκείνους που δεν δίστασαν να τον «στήσουν» στον τοίχο, κατηγορώντας τον για συνυπαιτιότητα.

«Νιώθω ένα παράπονο, γιατί τώρα καταλαβαίνω τι είχα καταφέρει και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί αυτό. Μέσα μου όμως νιώθω ότι θα ξαναπαίξω. Μου λείπουν δύο δάχτυλα, είναι ακατόρθωτο να γίνει το χέρι μου όπως ήταν πριν, προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη πατέντα. Στα άνω άκρα είναι δύσκολη η περίπτωση. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι δουλειά θα κάνω, αν δεν καταφέρω να ξαναπαίξω» είπε αρχικά.

«Αυτό που μου έδωσε αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα σχεδόν 40 γραμμάρια μπαρούτι, αυτό το χρησιμοποιούν για να σπάσουν πέτρες. Ζω από θαύμα. Με στεναχωρεί όμως πολύ, όταν κάποιοι μου λένε “έλα ρε που δεν ήξερες;”. Είναι δυνατόν να ήξερα και να το έπαιρνα στο χέρι; Όταν μου έκανε νεύμα ο τραγουδιστής να πετάξω την κροτίδα, την κράτησα ψηλά για να μην χτυπήσει ο κόσμος που ήταν γύρω μας» πρόσθεσε.

«Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου»

Σε μια εξομολόγηση ψυχής, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξέφρασε για πρώτη φορά την πικρία που του άφησε μία σωρεία φημών για το πρόσωπό του, με τον ίδιο να φτάνει στο σημείο -όπως τόνισε- να σκεφτεί μέχρι και την αυτοχειρία.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλεια μέσα μου, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που εξελίσσονται και ήθελα να μαθαίνω από αυτούς. Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”, υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου. Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία “βρώμα” ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά, γινόταν συνεχώς χειρότερο. Πήγαινα σε οποιοδήποτε καφενείο και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ γνώριζαν πως δεν ισχύουν οι φήμες. Ξέρω ποιοι έβγαλαν αυτές τις φήμες και ήταν και στο κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ. Με αυτό που μου συνέβη μετά, ένιωσα μία “λύτρωση” ότι θα ξεχαστεί αυτή η ιστορία και θα ασχολούνται πια με τον τραυματισμό μου. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; […] Θέλω την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

