Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

Άγριο κράξιμο στον Bono των U2 έριξε ο Ρότζερ Γουότερς. Ο θρύλος των Pink Floyd μίλησε σε διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή και έκραξε τον Μπόνο γιατί αντί να στηρίξει την Παλαιστίνη «πηγαίνει στο Νταβός παρέα με τον Τζορτζ Μπους».

«Είναι ένας ηλίθιος. Είναι εντελώς καθίκι. Πηγαίνει στο Νταβός για όνομα του Θεού. Έκανε πράγματα με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο… Πηγαίνει στο ράντσο του Μπους και κάνει παρέα με το φιλαράκι. Είσαι τρελός, είσαι τρελός Μπόνο; Θα το απαντήσω εγώ Μπόνο… Ναι είσαι γ….α τρελός φίλε. Είναι τρομερό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο… αθυρόστομος Γουότερς, δεν σταμάτησε εκεί. «Αλλά όταν είσαι σε ένα συγκρότημα με έναν τύπο που αποκαλεί τον εαυτό του Hedge (φράχτης – ο κιθαρίστας των U2 αποκαλείται Edge) τι μπορείς να περιμένεις;» δήλωσε σαρκαστικά.

