Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιό τους (Videos/Photos)

Κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ δίνοντας χθες (6/10) το «παρών» στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός ήταν, μάλιστα, ευδιάθετοι και ιδιαίτερα φιλικοί μεταξύ τους. Πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, ενώ κάποια στιγμή εκείνος ακούμπησε το χέρι του στη μέση της για να τη βοηθήσει να περπατήσει, ενώ πόζαραν μαζί στον φακό.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα ιδιαίτερο μπεζ φόρεμα με ημιδιάφανο ύφασμα που θύμιζε ιστό αράχνης, ενώ ο Μπεν Άφλεκ προτίμησε ένα κλασικό μπλε κοστούμι. Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» και συνυπογράφει την παραγωγή μαζί με τον πρώην σύζυγό της.

@enews Jennifer Lopez and Ben Affleck still have goodwill toward each other. They share a sweet moment while reuniting on the "Kiss of the Spider Woman" red carpet. ♬ original sound – E! News

Σε δηλώσεις του στο «Extra», κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τη Λόπεζ, λέγοντας πως ήταν «εκπληκτική» στην ταινία.

«Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε. Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ. Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, η Λόπεζ απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο «Today» ότι «αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», ενώ αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στο φιλμ τη βοήθησε να διαχειριστεί μια δύσκολη προσωπική περίοδο.

«Η ταινία μιλά για τη φυγή από την πραγματικότητα, για το πώς ο κινηματογράφος και η τέχνη μάς σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να δουλέψω σ’ αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και με βοήθησε να ξεπεράσω μια δύσκολη φάση στην προσωπική μου ζωή» τόνισε.

Έναν μήνα πριν, η Λόπεζ μιλώντας στο «Sunday Morning» του CBS News, υποστήριξε ότι το διαζύγιο ήταν για εκείνη το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί καθώς τη βοήθησε να είναι, πια, διαφορετικός άνθρωπος.

«Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη, γιατί με άλλαξε. Δεν με άλλαξε, με βοήθησε να εξελιχθώ και να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτογνωσία».

Ο Άφλεκ, από την πλευρά του, είχε δηλώσει στο περιοδικό «GQ» τον Μάρτιο ότι τρέφει «μόνο σεβασμό» για την τραγουδίστρια μετά το διαζύγιο.

«Υπάρχει πάντα η τάση να αναζητάς αιτίες ή εξηγήσεις σε έναν χωρισμό. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Όταν σε ρωτούν “τι συνέβη;”, δεν υπάρχει μια απάντηση. Είναι απλώς η ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή και τις σχέσεις τους, όπως όλοι μας» είχε πει.

Η ταινία «Kiss of the Spider Woman», σε σκηνοθεσία του Μπιλ Κόντον, αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ. Η Λόπεζ υποδύεται την Ίνγκριντ Λούνα, γνωστή και ως «Spider Woman», με την ερμηνεία της να αποσπά θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2002 και σύντομα έγιναν ζευγάρι, ωστόσο ακύρωσαν τον αρραβώνα τους το 2004. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, με νέους γάμους και οικογένειες. Η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι (2004-2014) με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) και απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.

Το ζευγάρι επανενώθηκε το 2021 και παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

