ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:04
LIFESTYLE

06.10.2025 23:15

Τέιλορ Σουίφτ: Πούλησε 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα του “The Life of a Showgirl” την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας στις ΗΠΑ

Το άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ “The Life of a Showgirl”, ξεκίνησε δυναμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, στις 3 Οκτωβρίου, πούλησε 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλες τις εκδόσεις του άλμπουμ (φυσικές και ψηφιακές αγορές), σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές στην εταιρεία παρακολούθησης δεδομένων Luminate.

Αυτό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων στην ιστορία της Σουίφτ και τη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για οποιοδήποτε άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή – από τότε που η Luminate ξεκίνησε την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων το 1991. Η μόνη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων σε αυτό το χρονικό διάστημα καταγράφηκε από το εναρκτήριο καρέ του “25” της Adele, το οποίο πούλησε 3,378 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του το 2015.

Το Showgirl εντυπωσιάζει επίσης με ένα νέο σύγχρονο ρεκόρ (1991-σήμερα) για τις περισσότερες πωλήσεις αντιτύπων βινυλίου σε μία μόνο εβδομάδα, έχοντας ήδη πουλήσει 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το “The Life of a Showgirl” ανακοινώθηκε στις 12 Αυγούστου και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Σουίφτ άρχισε να δέχεται προπαραγγελίες για το άλμπουμ λίγο αργότερα.

Οι πωλήσεις του άλμπουμ The Life of a Showgirl αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, με την τρέχουσα εβδομάδα παρακολούθησης να λήγει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Ο τελικός αριθμός πωλήσεων του άλμπουμ για την πρώτη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Αν το The Life of a Showgirl κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, θα σηματοδοτήσει το 15ο άλμπουμ της Σουίφτ στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας τους Drake και JAY-Z για τα περισσότερα άλμπουμ Νο. 1 μεταξύ σόλο καλλιτεχνών και καθιστώντας το solo act με τα δεύτερα περισσότερα Νο. 1 όλων των εποχών. Αυτή τη στιγμή, ισοβαθμεί με τους Drake και JAY-Z με 14 Νο. 1 ο καθένας, και μόνο οι Beatles, με 19 Νο. 1, έχουν περισσότερα, χρονολογούμενα από τότε που το chart άρχισε να δημοσιεύεται σε τακτική, εβδομαδιαία βάση το 1956.

Και τα 14 ολοκληρωμένα στούντιο άλμπουμ και οι επαναηχογραφημένες δουλειές της Σουίφτ, από το Fearless του 2008 (το δεύτερο άλμπουμ της) μέχρι το The Tortured Poets Department του 2024, έκαναν το ντεμπούτο τους στο Νο. 1 των charts.

