Πένυ Σκάρου: «Με βίασαν και το έμαθα επειδή έμεινα έγκυος»

Η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού κι ότι το ανακάλυψε, επειδή έμεινε έγκυος. «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ.

«Δεν είχα σεξουαλικές επαφές με άνδρες»

«Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», συμπλήρωσε.

Η δίκη θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου, όπως εξήγησε δεν είχε μιλήσει νωρίτερα επειδή φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί πως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί από συνέβη. «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», ανέφερε.

«Είμαι σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει»

Η Πένυ Σκάρου εξομολογήθηκε ότι συνεχίζει να βλέπει εφιάλτες. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια».

«Για καλή μου τύχη απέβαλα τη μέρα που το έμαθα»

Η τραγουδίστρια επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρξε συναίνεση. «Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη, δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω».

