06.10.2025 18:33

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

tzina alimonou 66- new

Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφωρο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για τo περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της το περασμένο Σάββατο.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δέκα μηνών που επέβαλε στον κατηγορούμενο υπό τους όρους της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας του με την παθούσα με οποιαδήποτε μέσο.


Στο δικαστήριο βρέθηκε και η ηθοποιός, η οποία κατέθεσε:

«Μίλησα μαζί του γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου. Γι’ αυτό το λόγο επικοινωνήσαμε. Μετά ήρθε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να με βοηθήσει και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Με χτύπησε δυο φορές ελαφρά στο πρόσωπο αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος. Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου. Του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη».

Από την πλευρά του, ο 49χρονος κατηγορούμενος είπε στην απολογία του στο δικαστήριο: «Δεν την χτύπησα, δεν θέλω να έχω επαφή μαζί της. Αλλά για να μου άνοιξε την πόρτα μάλλον δεν με θεωρεί επικίνδυνο. Δεν είχα καμία πρόθεση για όλο αυτό, είχαμε καλή σχέση. Έχω προβλήματα υγείας».

Υπενθυμίζεται ότι περιπολικό της Αστυνομίας πήγε στο σπίτι της γυναίκας, μετά από τηλεφώνημα στο 100 για ενδοοικογενειακή βία και σοβαρό καβγά.

