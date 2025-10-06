Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι αρχές αναζητούν σύνδεση της δολοφονίας με μία απόπειρα προ μηνός (video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας. Νεκροί είναι ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης της επιχείρησης με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ERTNews, ο δράστης, που λίγο μετά τις 8 εισήλθε μέσα στο κάμπινγκ, αφού πρώτα σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, στη συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του ιδιοκτήτη, στην προσπάθειά του αυτός να διαφύγει.

Από την πρώτη στιγμή οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή έμπειρων στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Φοινικούντας, ψάχνουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει στην εξιχνίαση αυτής της πολύ περίεργης δολοφονίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η προ ενός μηνός επίθεση που είχε δεχθεί επίσης ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνδέσουν αυτές τις δυο επιθέσεις, για να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη.

