search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 16:36

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι αρχές αναζητούν σύνδεση της δολοφονίας με μία απόπειρα προ μηνός (video)

06.10.2025 16:36
foinikounta_0610_1460-820_new
credit: eleftheriaonline.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας. Νεκροί είναι ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης της επιχείρησης με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ERTNews, ο δράστης, που λίγο μετά τις 8 εισήλθε μέσα στο κάμπινγκ, αφού πρώτα σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, στη συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του ιδιοκτήτη, στην προσπάθειά του αυτός να διαφύγει.

Από την πρώτη στιγμή οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή έμπειρων στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Φοινικούντας, ψάχνουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει στην εξιχνίαση αυτής της πολύ περίεργης δολοφονίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η προ ενός μηνός επίθεση που είχε δεχθεί επίσης ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνδέσουν αυτές τις δυο επιθέσεις, για να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε τον 44χρονο

Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Αμφιβολίες από την οικογένειά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

tzina alimonou 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος κόφτης στα κονδύλια για το μεταναστευτικό από Πλεύρη – 30% η μείωση για σίτιση στα απολύτως απαραίτητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:50
mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

1 / 3