Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, απλή εξύβριση και σωματική βλάβη.

Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας κλήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής για καταθέσεις μετά από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση για ενδοοικογενειακή βία και άγριο καβγά στο σπίτι της Τζίνας Αλιμόνου στα Βριλήσσια.

Μετά το τηλεφώνημα στο 100, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι και τους οδήγησαν στο τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα δύο φορές: το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον του δράστη, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή της στο σπίτι της.

Επίσης, δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει το panic button.

