ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 21:51
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.10.2025 13:08

Χαλάνδρι: «Μαϊμού» αστυνομικοί απέσπασαν πάνω από μισό εκατομμύριο με τηλεφωνική απάτη

05.10.2025 13:08
kinito_tilefono_new

Στο Χαλάνδρι σημειώθηκε σοβαρή τηλεφωνική απάτη, όταν άγνωστοι που παρίσταναν τους αστυνομικούς εξαπάτησαν έναν πολίτη και του απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, το οποίο διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α, και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται στις 510.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χαλανδρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών που δρουν στην Αττική.

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

routsi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

mitsotakis_netanyahu_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Εμφανής η ένταση Ελλάδας – Ισραήλ παρά τους ισχυρούς δεσμούς – Στις 16:00 επιστρέφουν οι 27 ακτιβιστές

ice chicago
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη το Σικάγο – Οι διαδηλωτές πληρώνονται από καρτέλ και συμμορίες», λέει η κυβέρνηση

mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

