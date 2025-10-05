Χαλάνδρι: «Μαϊμού» αστυνομικοί απέσπασαν πάνω από μισό εκατομμύριο με τηλεφωνική απάτη

Στο Χαλάνδρι σημειώθηκε σοβαρή τηλεφωνική απάτη, όταν άγνωστοι που παρίσταναν τους αστυνομικούς εξαπάτησαν έναν πολίτη και του απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, το οποίο διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α, και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται στις 510.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χαλανδρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών που δρουν στην Αττική.

