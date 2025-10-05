Στο Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – To τηλεφώνημα στο 100

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής οδηγήθηκε η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, το πρωί της Κυριακής.
Νωρίτερα περιπολικό της Αστυνομίας πήγε στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μετά από τηλεφώνημα στο 100 για ενδοοικογενειακή βία και σοβαρό καβγά.
Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή εάν υποβλήθηκαν μηνύσεις από κάποια πλευρά.
Διαβάστε επίσης:
Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλαγές στο ωράριο από αύριο Δευτέρα
Μυτιλήνη: Διάσωση 17 ναυαγών προσφύγων στα ανοικτά – Ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα
Άρτα – Θάνατος 28χρονης εγκύου από αλλεργικό σοκ: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία», λέει ο ιατροδικαστής (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.