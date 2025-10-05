Στο Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – To τηλεφώνημα στο 100

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής οδηγήθηκε η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, το πρωί της Κυριακής.

Νωρίτερα περιπολικό της Αστυνομίας πήγε στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μετά από τηλεφώνημα στο 100 για ενδοοικογενειακή βία και σοβαρό καβγά.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή εάν υποβλήθηκαν μηνύσεις από κάποια πλευρά.

