Άρτα – Θάνατος 28χρονης εγκύου από αλλεργικό σοκ: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία», λέει ο ιατροδικαστής (Video)

Ο θάνατος της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» ξαφνικά στο νοσοκομείο Άρτας από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβίωσης προκαλεί ερωτήματα.

Η διαδικασία εκταφής της σορού της 28χρονης ολοκληρώθηκε και έτσι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για το αν τελικά η 28χρονη πέθανε από αλλεργική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

«Υπάρχει η ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις πώς χάθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αυτές οι δύο ζωές. Πρέπει να δούμε εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο και να έδρασαν έγκαιρα οι γιατροί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, σημείωσε πως μέσα από τις εξετάσεις που θα γίνουν θα αποδειχτεί αν ο θάνατος της οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, καθώς η αδρεναλίνη είναι μία ουσία που παράγεται από τον οργανισμό μας, από τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποια είναι η εξωγενής και ποια η ενδογενής ποσότητα.

«Εάν υπάρχουν κρατημένα δείγματα στο νοσοκομείο μπορούμε να μάθουμε και ποια ουσία το προκάλεσε. Ζητήσαμε να κρατηθούν τα δείγματα από το Μικροβιολογικό και ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημά μας».

Ο Νικόλαος Μήκος εξήγησε πως αναφυλακτικό σοκ είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά και πρέπει να δράσεις γρήγορα για να το σταματήσεις.

«Ο λόγος που παίρνουμε συνήθως αντιβίωση το πρωί, είναι για να έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Στο νοσοκομείο γίνεται ενδοφλέβια. Κάποιες φορές ένα αντιβιοτικό μπορεί να βγάλει ένα εξάνθημα, και στο μέλλον να γίνει κάτι πιο σοβαρό. Νοσηλευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το αλλεργικό σοκ γιατί γίνεται ξαφνικά. Και το μόνο φάρμακο που το σταματάει είναι η αδρεναλίνη».

