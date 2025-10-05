search
05.10.2025
05.10.2025

Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια – Έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι δράστες

Διάρρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε σήμερα, Σάββατο 4/10.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια, στην οδό Καρόλου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο του κτιρίου μέσω ανασφάλιστου παραθύρου, που βρίσκεται σε γειτονικό, εγκαταλελειμμένο κτίσμα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι άρπαξαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαφανίστηκαν.

