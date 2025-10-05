Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια – Έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι δράστες

Διάρρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε σήμερα, Σάββατο 4/10.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια, στην οδό Καρόλου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο του κτιρίου μέσω ανασφάλιστου παραθύρου, που βρίσκεται σε γειτονικό, εγκαταλελειμμένο κτίσμα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι άρπαξαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαφανίστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος