Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο πόνος είναι ανείπωτος για την οικογένεια της 28χρονης αλλά και για τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς της που αδυνατούν να πιστέψουν πως έγινε αυτό το κακό.

«Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας»

Στο μεταξύ, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής γυναίκας επισήμανε πως τα ερωτήματα για τον θάνατο της Σπυριδούλας πρέπει να απαντηθούν.

Όπως εξήγησε η Σταματία Μάρκου, η οικογένεια δεν θέλει να στραφεί εναντίον των γιατρών και του νοσοκομείου, ωστόσο ζητά σε περίπτωση που αποδειχθεί εγκληματική αμέλεια η τιμωρία να είναι αυστηρή και υποδειγματική, για να μην επαναληφθεί στο μέλλον η απώλεια άλλης ζωής.

Η κα. Μάρκου υπενθύμισε ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος διά της παραλείψεως αλλά και για πλημμέλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που αναμείχθηκαν ή έπρεπε να αναμειχθούν στο περιστατικό έχουν ήδη κληθεί σε έγγραφες εξηγήσεις για το συμβάν.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια η κα Μάρκου μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου πριν ακόμη κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις, γεγονός που προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη.

Καταλήγοντας η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι υπεβλήθηκε αίτημα από την πλευρά της οικογένειας το βράδυ της Παρασκευής προς την εισαγγελική λειτουργό για να διαταχθεί η διατήρηση των δειγμάτων αίματος που είχαν παραληφθεί από την Σπυριδούλα κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια έλαβε απάντηση από την Εισαγγελέα ότι τα δείγματα αίματος της 28χρονης έχουν εντοπιστεί και διατηρούνται στο νοσοκομείο ωστόσο κάποιος «καλοθελητής» ενημέρωσε την οικογένεια ότι τα εν λόγω δείγματα καταστράφηκαν την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, όπως τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

