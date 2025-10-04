search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 20:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 16:42

Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και τα διέλυσε (Video)

04.10.2025 16:42
keratsini (1)

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (4/10) στο Κερατσίνι, όταν γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές

Μάλιστα, το γεγονός έλαβε χώρα έξω από κολυμβητήριο την ώρα που γίνονταν προπονήσεις σε παιδιά τα οποία γλίτωσαν τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, πήραν χρόνο μετά την προπόνηση και εξετάστηκαν από γιατρό για τη νέα αθλητική σεζόν με αποτέλεσμα να μην βγουν νωρίτερα από το κτίριο, την ώρα που έγινε το συμβάν. 

Ο οδηγός σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ αναφέρει ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο ενώ υποστηρίζουν ότι ο γερανός ξεπρόβαλε αιφνιδιαστικά από στενό, χωρίς να υπάρχει καμία προειδοποίηση ή σήμανση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σειρά οχημάτων που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το κτίριο.

Οι υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα ήταν σοβαρές. 

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης (Video)

Θεσσαλονίκη: Έκανε ένσταση στην Τροχαία για να ακυρώσει κλήση με πλαστό δίπλωμα!

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 20:20
adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

1 / 3