Θεσσαλονίκη: Έκανε ένσταση στην Τροχαία για να ακυρώσει κλήση με πλαστό δίπλωμα!

Με πλαστή άδεια οδήγησης επιχείρησε ένας 27χρονος στη Θεσσαλονίκη να υποβάλει ένσταση για κλήση που του είχε “κόψει” η Τροχαία για τροχονομική παράβαση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκριναν ότι η προσκομισθείσα άδεια είναι πλαστή και γι’ αυτό συνέλαβαν τον 27χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Οι αστυνομικοί δεν χρειάστηκε να το ψάξουν πολύ, καθώς το δίπλωμα του εξωτερικού έφερε εμφανή σημάδια πλαστότητας.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

Καρυστιανού για τοξικολογικές: «Σχεδιάζουν εκταφές μόνο για DNA, με δικούς τους ιατροδικαστές»

Θεσσαλονίκη: 44χρονος δάγκωσε αστυνομικό κατά την σύλληψη του