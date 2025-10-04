search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 18:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 15:18

Θεσσαλονίκη: 44χρονος δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι κατά την σύλληψη του

04.10.2025 15:18
astynomikos – new

Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκη να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.

Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Κοινή δήλωση των οικογενειών των 27 ελλήνων ακτιβιστών

Τσουκαλάς: Ζητάτε βραβείο επειδή η Κοβέσι είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;

Τι άφησε η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι: Οι αιχμές, τα μηνύματα, η διπλωματική γλώσσα και η «ωραιοποίηση» από την κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

nosokomeio arta 66- new’
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: «Εκστόμισε χυδαιότητες – Προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 18:28
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

1 / 3