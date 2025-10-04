search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:41
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.10.2025 12:24

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που προέτρεπε σε εγκληματικές πράξειες κατά ηγουμένου στο Αγιο Ορος μέσω διαδικτύου

04.10.2025 12:24
astynomia_new

Ένας 44χρονος κατηγορείται ότι ανήρτησε σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων κατά προσώπου. Όπως έγινε γνωστό, το πρόσωπο που φέρεται να «στοχοποίησε» ήταν ο ηγούμενος της νέας αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους.

Η πράξη φαίνεται πως τελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο οπότε καταγγέλθηκε στις Αρχές, προκαλώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Όρους οδήγησε στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αναγραφόμενο σχόλιο δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό που διατηρεί ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο ο 44χρονος φέρεται να προέτρεπε αναγνώστες να προβούν σε πράξεις βίας ακόμη και κατά της ζωής του συγκεκριμένου ηγούμενου.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος και η δικογραφία θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

