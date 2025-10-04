search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 09:42

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε μυστηριώδες περιστατικό στα Λαδάδικα

04.10.2025 09:42
astinomia-new

Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ’ όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Διαβάστε επίσης:

Ευλογιά των προβάτων: Οικονομική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, χωρίς αντίκρισμα τα μέτρα

«Τι κάνεις; Γιατί με πυροβολείς;» – Βίντεο ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας στον Άγιο Στέφανο

Κρήτη: Βίντεο με την μεθυσμένη τουρίστρια που έκανε… χαμούλη σε πτήση – Αναγκαστική προσγείωση και… χειροπέδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:07
famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

1 / 3