ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:11
04.10.2025 07:39

Τραγωδία στην Αργυρούπολη – Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

04.10.2025 07:39
Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Αργυρούπολη.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο οδηγός και η συνοδηγός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υπέκυψαν στα τραύματα τους.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

