Άρτα: «Ο γιατρός μου είπε ότι δεν έχει πιθανότητες να ζήσει» – Σήμερα η εκταφή της 28χρονης

Σήμερα θα γίνει η εκταφή της 28χρονης εγκύου, που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στο Νοσοκομείο Άρτας.

Συγκλονισμένοι με την απώλεια της είναι οι συγγενείς της. «Ρωτάω την Τρίτη τη γιατρό το παιδί μου έχει πιθανότητες να ζήσει; Και η γιατρός μου λέει κατά 99% όχι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το παιδί μου θα φύγει από ένα αλλεργικό σοκ. Είχα μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει» είπε η μητέρα της 28χρονης στο ΣΚΑΙ.

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό έγινε μέσα στο νοσοκομείο»

«Δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει. Θέλουμε να μάθουμε από τι πέθανε. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό έγινε μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έγινε σπίτι και δεν προλάβαμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν έχουν ευθύνες οι γιατροί, απάντησε, «Δεν ξέρω. Έχασα το παιδί μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Το κεφάλι μου είναι άδειο».

Γιατί δεν έγινε νεκροψία-νεκροτομή

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Κατόπιν αιτήματος, που υπέβαλε η οικογένεια της 28χρονης, θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Το Νοσοκομείο δεν έκρινε σκόπιμη την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η οικογένεια σε κατάσταση σοκ, δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα πριν την κηδεία.

