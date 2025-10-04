Σε απόγνωση βρίσκονται οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, καθώς για ακόμη μια εβδομάδα η αύξηση των κρουσμάτων ευλογιάς συνεχίζεται, παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι, ενώ αναζητούν πλέον πιο συντονισμένες και μαχητικές μορφές πίεσης, με αιχμή του δόρατος το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στο γάλα και το κρέας, αλλά και τις ελλιπείς πολιτικές στήριξης, με αποκορύφωμα την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν υπάρχει ύφεση στα κρούσματα. Αντίθετα, η κατάσταση χειροτερεύει, καθώς πάνω από 350.000 ζώα έχουν θανατωθεί, ενώ και νέες περιοχές μπαίνουν στον χάρτη των κρουσμάτων με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Κοζάνης.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός, τόνισε ότι βοηθούν έως έναν βαθμό, αλλά δεν αρκούν.

«Το υπουργείο αρνείται να μας παρέχει ουσιαστική βοήθεια. Δεν υπάρχει ένα πλάνο, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος για να καθοδηγεί την κατάσταση. Δεν γίνεται να ρίχνεις την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και να τους κόβεις πρόστιμα. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι απλήρωτοι. Πού αν πιάσουν αλλού δουλειά, χάνουν την ιδιότητα του αγρότη. Οι περισσότεροι είναι σε απόγνωση», αποκάλυψε ο κ. Μόσχος.

Παράλληλα, ρίχνοντας τα βέλη του προς το υπουργείο, είπε τα εξής: «τα σαββατοκύριακα δεν δουλεύουν οι απολυμαντικοί σταθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία θα ανοίξουν από Δευτέρα, τη στιγμή που κρούσματα στην περιοχή καταγράφονται ήδη. Στην Ημαθία υπάρχουν πάνω από 10 μονάδες που έχει χτυπηθεί από την ευλογιά εδώ και ένα μήνα και ακόμα τα ζώα δεν έχουν θανατωθεί, κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 48ωρο».

Όπως σημείωσε, όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα, οι κτηνοτρόφοι να σκέφτονται να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις στο τέλος του Οκτωβρίου ή έως τις αρχές Νοεμβρίου σε συνεννόηση με την Επιτροπή μπλόκων των αγροτών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων, αλλά και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Όσον αφορά τις πληρωμές, περιέγραψε μια πολύ δυσοίωνη κατάσταση. «Έχουμε παραγωγούς που τους χρωστούν λεφτά από το 2016. Μας οφείλουν λεφτά και δεν έχουμε πάρει τις επιδοτήσεις που πρέπει. Ο κόσμος είναι σε απελπιστική κατάσταση», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα να γίνει ο εμβολιασμός των ζώων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, αλλά και να παρθούν μια σειρά μέτρων στήριξης του κλάδου που είναι σε οικονομική ασφυξία. Συγκεκριμένα, την καταβολή άμεσα αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, των συνδεδεμένων ενισχύσεων που οφείλονται από πέρυσι, ενισχύσεις για την προμήθεια απολυμαντικών μέσων, μηνιαίο επίδομα για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους και ενισχύσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.

«Αισθάνομαι ότι όλο αυτό που γίνεται είναι στοχευμένο. Δεν γίνεται το υπουργείο να δείχνει τέτοιοι πρόσωπο. Από τη μία πλευρά να έχουν χαθεί τόσα εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη, να υπάρχει συνάδερφος που δεν μπορεί να στείλει το παιδί του για σπουδές. Είμαστε 2 διαφορετικοί κόσμοι», κατέληξε ο κ. Μόσχος.

