Στο χείλος της καταστροφής βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, μετά και την παραδοχή της κυβέρνησης ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το lockdown, αφού η κατάσταση που επικρατεί με την ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Περιγράφοντας τους λόγους διασποράς της νόσου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, καταλόγισε ανευθυνότητα σε κτηνοτρόφους, αναφέροντας μεταξύ άλλων στο ότι «κάποιοι πετούν κάπου νεκρά ζώα». Υποστήριξε δε, ότι «κτηνοτρόφοι ανέφεραν κρούσματα και όταν πήγαιναν οι κτηνίατροι διαπίστωναν πως τα ζώα ήταν ήδη νεκρά, αυτό είναι εγκληματικό», είπε, τονίζοντας ότι συνιστά τον κύριο λόγο διασποράς.

Από την άλλη πλευρά, οι κτηνοτρόφοι κατηγορούν την κυβέρνηση για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της ζωονόσου, άρνηση εφαρμογής συντονισμένου σχεδίου εμβολιασμών, παρά την ξεκάθαρη σύσταση της Κομισιόν, αλλά και τη μη δημιουργία ειδικής επιτροπής διαχείρισης της νόσου.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν 300.000 πρόβατα έχουν θανατωθεί, περίπου 1.200 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν προσβληθεί, ο κίνδυνος για την παραγωγή της φέτας είναι πιο ορατός από ποτέ και τα μέτρα βιοασφάλειας της κυβέρνησης, δεν έχουν καταφέρει να φρενάρουν τον ρυθμό μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Τι θα κοστίσει αυτό στην ελληνική οικονομία; Τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, με δεδομένο ότι κάθε ζώο που θανατώνεται έχει κοστίσει στον κτηνοτρόφο 1.070 ευρώ ετησίως, όπως και κάθε ζώο που μπαίνει σε καραντίνα.

Όπως δήλωσε και στο topontiki.gr, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Δημήτρης Μόσχος, η κυβέρνηση εξαρχής ακολούθησε διάφορα επιχειρήματα για να αποφύγει τις ευθύνες της.

Το Υπουργείο φάνηκε απροετοίμαστο

Ο κ. Μόσχος τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι από τη πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ευλογιά, είχαν προειδοποιήσει για τη γρήγορη εξάπλωσή της, καθώς πρόκειται για ιό με επιθετική μορφή. «Ευλογιά των αιγοπροβάτων υπάρχει και στην Τουρκία, αλλά και στα Βαλκάνια. Είχαμε μιλήσει με τους συναδέρφους μας από τη γειτονική χώρα και ξέραμε τι θα επακολουθήσει», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις ευθύνες της κυβέρνησης ανέφερε πως ήταν λάθος που από την πρώτη στιγμή δε δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή από φορείς, κτηνοτρόφους και επιστήμονες με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της ζωονόσου. «Το Υπουργείο φάνηκε απροετοίμαστο και χωρίς αντανακλαστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε «δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαρκή άρνηση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό των ζώων, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε το πράσινο φως και μάλιστα μας ενημέρωσε πως υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες 500.000 δόσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή όταν το 3% των ζώων μιας χώρας έχει θανατωθεί, πρέπει να προχωράει ο εμβολιασμός. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι; Υπάρχουν οι υποδομές; Υπάρχει το προσωπικό για να το υποστηρίξει όλο αυτό;».

Όσον αφορά τους απολυμαντικούς σταθμούς αποκάλυψε ότι δεν υπάρχουν όσοι πρέπει, αλλά μόνο σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και εκεί δουλεύουν 06:00-14:00, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Lockdown σημαίνει τελειωτικό χτύπημα για τον κλάδο

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας σχολίασε και το ενδεχόμενο ενός lockdown, λέγοντας πως «θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για τον κλάδο. Τα ζώα αν δεν πεθάνουν από την ευλογιά, θα πεθάνουν από την ασιτία. Όταν μιλάς για απαγόρευση ζωοτροφών ή αν σταματήσει το βυτίο να παίρνει το γάλα, αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα».

«Αυτή η κατάσταση μας έχει κουράσει. Τα τελευταία 5 χρόνια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε μια κατάσταση ‘’πάμε και όπου βγει’’, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν έχει ούτε καν ένα συμβουλευτικό ρόλο», κατέληξε ο κ. Μόσχος.

