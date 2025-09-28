Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα συνελήφθη, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ένας 42χρονος στην Κηφισιά.
Τα ραντάρ της Τροχαίας Αττικής «χτύπησαν» κόκκινο, όταν ο οδηγός πέρασε μπροστά από τους αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα.
Κι όλα αυτά ενώ το όριο έχει οριστεί στα 130 χλμ/ώρα.
Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
