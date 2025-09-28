search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 16:48
28.09.2025 15:34

Πάρις Ρούπος: «Στα φασιστοσχόλια που μου στέλνουν λένε ότι είμαι Αλβανός» – «Δυστυχώς δεν είμαι»

28.09.2025 15:34
roupos

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα social media και ο διαδικτυακός πόλεμος για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από τη Pizza Fan μετά από προτροπή ακροδεξιών κύκλων.

Ο stand-up κωμικός χρησιμοποίησε σήμερα το X για ν’ απαντήσει σε όσους έσπευσαν να γράψουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως κατάγεται από την Αλβανία και γι’ αυτό μίλησε απαξιωτικά για την ελληνική σημαία.

«Στα φασιστοσχόλια στα σόσιαλ μου, κυκλοφορεί ως fact από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να’ χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας» έγραψε, με τις επιθέσεις, πάντως, κάτω από την ανάρτησή του, να συνεχίζονται…

Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: 46 κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης στον πατέρα απεργό πείνας

car1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka GSE: Μαζεύει βραβεία το καταξιωμένο B-SUV

ELENA XRISTOPOULOU
LIFESTYLE

Χριστοπούλου για GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

germanou_liagkas
MEDIA

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας - Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

