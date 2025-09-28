Πάρις Ρούπος: «Στα φασιστοσχόλια που μου στέλνουν λένε ότι είμαι Αλβανός» – «Δυστυχώς δεν είμαι»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα social media και ο διαδικτυακός πόλεμος για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από τη Pizza Fan μετά από προτροπή ακροδεξιών κύκλων.

Ο stand-up κωμικός χρησιμοποίησε σήμερα το X για ν’ απαντήσει σε όσους έσπευσαν να γράψουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως κατάγεται από την Αλβανία και γι’ αυτό μίλησε απαξιωτικά για την ελληνική σημαία.

«Στα φασιστοσχόλια στα σόσιαλ μου, κυκλοφορεί ως fact από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να’ χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας» έγραψε, με τις επιθέσεις, πάντως, κάτω από την ανάρτησή του, να συνεχίζονται…

