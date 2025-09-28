Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Απάντηση στο ενδεχόμενο δημιουργίας δικού της της κόμματος έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, μέσω της «Καθημερινής».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών επισήμανε πως ονειρεύεται κάτι «καινούριο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να αποτελεί μέρος του.

«Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», τόνισε και εξήγησε πως η «εμμονή», όπως τη χαρακτήρισε, για το αν η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική ξεκίνησε από «φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης» που έχουν στόχο «έχουν περισσότερο να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα που γίνεται».

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου. Όμως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ, πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούργιο. Είμαι και εγώ στο 25%», εξήγησε αναφερόμενη σε κάποιες δημοσκοπήσεις.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχθώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του. Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο», διευκρίνισε.

Η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, διαμήνυσε πως δεν αντέχει να ζει «σε μια τέτοια κοινωνία».

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί όχι να την ικανοποιήσει, αλλά ούτε και να τη διαισθανθεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα», εξήγησε και διαβεβαίωσε πως κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη με ελλιπή δικογραφία.

Άλλωστε, 74 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν υπόμνημα προς τον εισαγγελέα Εφετών ζητώντας του να μην κλείσει η ανάκριση γιατί θεωρούν ότι δεν συμπεριέλαβε κρίσιμα στοιχεία και μάρτυρες.

«Τόσο οι οικογένειες των θυμάτων όσο και η κοινωνία, πλέον συμπεριφερόμαστε ως πολιτικά όντα και όταν βλέπουμε την αδικία, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συγκάλυψη, φωνάζουμε. Αυτό είναι ελπιδοφόρο», επισημαίνει.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δικαίωση, τίποτε άλλο», διαμηνύει.

