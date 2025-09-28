Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

Στον εισαγγελέα οδηγείται αστυνομικός της υπηρεσίας της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης το Σάββατο (27/9).

Μάλιστα ο ιδιώτης, ο οποίος ζει στη Γερμανία και είναι βαρήκοος, προχώρησε ήδη και στην κατάθεση μήνυσης κατά του αστυνομικού.

Συγκεκριμένα ο ιδιώτης, που απλά έκανε τον περίπατό του, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός, τον πέρασε για παράτυπο μετανάστη με αποτέλεσμα να τον υποβάλει σε σωματικό έλεγχο, να ασκήσει σωματική βία να του περάσει χειροπέδες και να το εγκαταλείψει σε επαρχιακό δρόμο.

Στην προανάκριση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν ήταν λαθραία η παρουσία του στη χώρα, καθώς και η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Μάλιστα η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αστυνομικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.

