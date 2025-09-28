search
28.09.2025 11:41

Οργή Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη: «Έτσι παραδώσανε τα παιδιά μας» (Photo)

28.09.2025 11:41
plakias-nikos

Την οργή του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στην τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

Η ανάρτησή του:

