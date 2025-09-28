Οργή Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη: «Έτσι παραδώσανε τα παιδιά μας» (Photo)

Την οργή του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στην τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

Η ανάρτησή του:

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

