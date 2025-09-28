Μαρία Καρυστιανού: «Αλίμονο σε εμάς και τους νεκρούς μας, που τους γεννήσαμε στη χώρα της λαμογιάς και της διαπλοκής» (Video/Photos)

Μία συγκλονιστική συγκέντρωση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (27/09), στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Εμπόρων Κεφαλονιάς «Η Κράνη», με τη συμμετοχή του Συλλόγου Τεμπών και βασική ομιλήτρια τη Μαρία Καρυστιανού.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο γυμναστήριο για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών και να στείλουν ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που στην έναρξη της ομιλίας της, η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τηλεφωνικά τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 13 ημέρες σε απεργία πείνας (σσ. σήμερα 14) στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο της Κεφαλονιάς για τη συμπαράσταση και το δυνατό μήνυμα που έστειλαν με την παρουσία τους.

«Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Η Μαρία Καρυστιανού, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και τόνισε πως ο αγώνας δεν θα σταματήσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στην ομιλία της, η κυρία Καρυστιανού, κατήγγειλε το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης της αλήθειας, το οποίο ξεκίνησε αμέσως μετά το δυστύχημα. και ανέδειξε μια σειρά από σοβαρές παρατυπίες και παρεμβάσεις στη δικαστική διαδικασία.

Η ομιλήτρια περιέγραψε μια «επιχείρηση Λαμπίκο» με στόχο το «μπάζωμα» του χώρου του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, αμέσως μετά την τραγωδία, απόστρατος αξιωματικός της αεροπορίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο σημείο για να επιβλέψει την απομάκρυνση 700 κυβικών εκατοστών χώματος.

Αυτή η ενέργεια, όπως τόνισε, αποσκοπούσε στην εξαφάνιση των υπολειμμάτων ενός δοχείου που μετέφερε χημικά και ξυλόλιο, ουσίες των οποίων ο χειρισμός ανήκει αποκλειστικά στην Πολεμική Αεροπορία.

Επιπλέον, κατήγγειλε με άνωθεν εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης εστάλη κλιμάκιο ιατροδικαστών από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία, παρακάμπτοντας τους αρμόδιους ιατροδικαστές της περιοχής. Η Καρυστιανού ανέφερε ότι απαγορεύτηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η επιτόπου αυτοψία, ενώ η αιτία θανάτου αποδόθηκε γενικά στην απανθράκωση.

«Αλίμονο σε εμάς και τους νεκρούς μας, που τους γεννήσαμε στη χώρα της λαμογιάς και της διαπλοκής», τόνισε.

Παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και απόκρυψη στοιχείων

Η ομιλία εστίασε και σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Καρυστιανού ανέφερε ότι ο εισαγγελέας κύριος Τζαμαλής, ο οποίος μηνύθηκε από συγγενείς, ανέλαβε στη συνέχεια να διεκπεραιώσει μήνυση εναντίον του περιφερειάρχη κ. Αγοραστού, παρόλο που ο ίδιος ήταν μπλεκόμενος στην υπόθεση. Επισήμανε επίσης ότι η μετάθεση του κυρίου Τζαμαλή δεν εκτελέστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη Λάρισα για να «ελέγχει την κατάσταση».

Ειδική αναφορά έγινε και στον κύριο Μπακαΐμη, ο οποίος φέρεται να κατέσχεσε βίντεο και 630.000 αρχεία, κρατώντας τα εκτός δικογραφίας. Παρά τις πιέσεις και τις μηνύσεις, όπως δήλωσε η Καρυστιανού, τα επίμαχα βίντεο δεν ενσωματώθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκαν βίντεο από τον δημοσιογράφο Φορτουνάλτε, τα οποία είχαν ανασυρθεί από «τον κάδο απορριμμάτων».

Η δίκη και το αίτημα για δικαιοσύνη

Η Καρυστιανού χαρακτήρισε τη δίκη ως «παρωδία», επισημαίνοντας την απουσία κατηγοριών για την πυρόσφαιρα που «ρούφηξε το οξυγόνο» και οδήγησε στο θάνατο δεκάδες επιβάτες. Τόνισε ότι στόχος είναι να τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι, ενώ οι πολιτικές ηγεσίες και οι εταιρείες (όπως η Hellenic Train) θα γλιτώσουν με πλημμελήματα.

Η ομιλία της ολοκληρώθηκε με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους δικαστικούς λειτουργούς και την κοινωνία, καλώντας τους να αναγνωρίσουν ότι η αγάπη των γονέων για τα παιδιά τους είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε σχέδιο συγκάλυψης. Η Καρυστιανού εξέφρασε την ελπίδα ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί πλήρως και όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, ώστε να υπάρξει «φως, αλήθεια και δικαιοσύνη».

