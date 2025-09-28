Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απεγκλωβίστηκαν άστεροι

Άστεγοι, που είχαν βρει καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, απεγκλωβίστηκαν -τα ξημερώματα- από πυροσβέστες.

Η φωτιά στο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ, στο κέντρο της Αθήνας, εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου στην Αθήνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Η φωτιά έχει τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα – Πανελλαδικό αίτημα να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική