28.09.2025 07:43

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απεγκλωβίστηκαν άστεροι

28.09.2025 07:43
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Άστεγοι, που είχαν βρει καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, απεγκλωβίστηκαν -τα ξημερώματα- από πυροσβέστες.

Η φωτιά στο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ, στο κέντρο της Αθήνας, εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά έχει τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τέμπη: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα – Πανελλαδικό αίτημα να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

