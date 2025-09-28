Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απεγκλωβίστηκαν άστεροι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άστεγοι, που είχαν βρει καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, απεγκλωβίστηκαν -τα ξημερώματα- από πυροσβέστες.
Η φωτιά στο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ, στο κέντρο της Αθήνας, εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία γύρω στις 5 τα ξημερώματα.
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η φωτιά έχει τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
