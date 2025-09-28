search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.09.2025

Τέμπη: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα – Πανελλαδικό αίτημα να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον  Πάνο Ρούτσι θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 18.30.

Το βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει». Ο Πάνος Ρούτσι  βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας και ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημά του έχει γίνει δεκτό κατά το… ήμισυ καθώς θα έγινε δεκτό μόνο για ταυτοποίηση.

Στις συγκεντρώσεις ο κόσμος απαιτεί από την κυβέρνηση:

  • Να ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή των θυμάτων
  • Πραγματική έρευνα με τη συμμετοχή των οικογενειών
  • Τιμωρία όλων των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών

Την ίδια ώρα, ο κόσμος εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Μετά από δύο εβδομάδες απεργίας πείνας, ο οργανισμός του έχει αποδυναμωθεί και οι γιατροί που τον εξέτασαν έκρουσαν το πρώτο καμπανάκι για την υγεία του. Οι κίνδυνοι που διατρέχει είναι καρδιακές αρρυθμίες λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια, υπόταση και βραδυκαρδία, ξηρότητα δέρματος κ.α.

Ο ίδιος πάντως δείχνει… άκαμπτος και χθες το βράδυ, είδε αλληλέγγυους της Παλαιστίνης να πηγαίνουν στο Σύνταγμα και να του δίνουν κουράγιο, με τον ίδιο να πηγαίνει και να τους χαιρετάει έναν προς ένα.

