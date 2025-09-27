Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει στην περιοχή Τσαμάκια, πολύ κοντά σε κατοικίες της πόλης.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χαμηλή βλάστηση λίγο πιο έξω από το κάστρο και στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα προσπαθώντας να την περιορίσουν πριν πλησιάσει σε σπίτια. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

