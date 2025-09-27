Όμορφες στιγμές στο Σύνταγμα – Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έκανε στάση στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι (video)

Πολύ όμορφες στιγμές εκτιλύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Σύνταγμα όπου μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πέρασε έξω από την Βουλή.

Η μηχανοκίνητη πορεία πατώντας κόρνες, χαιρέτησε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, χειροκροτώντας τον για την τιτάνεια προσπάθεια που κάνει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το παιδί του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Οι δεκάδες ανθρώπων που φώναζαν συνθήματα για τη Παλαιστίνη, σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χειροκρότησαν τον Ρούτσι και αυτός όχι μόνο ανταπέδωσε το χειροκρότημά τους, αλλά πήγε σε έναν προς έναν να τους χαιρετήσει και να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση 16χρονος μετά από τροχαίο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» – Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Πάνο Ρούτσι και το καμπανάκι των γιατρών (Video)