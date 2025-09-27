search
27.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 21:28

Όμορφες στιγμές στο Σύνταγμα – Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έκανε στάση στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι (video)

27.09.2025 21:28
Πολύ όμορφες στιγμές εκτιλύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Σύνταγμα όπου μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πέρασε έξω από την Βουλή.

Η μηχανοκίνητη πορεία πατώντας κόρνες, χαιρέτησε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, χειροκροτώντας τον για την τιτάνεια προσπάθεια που κάνει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το παιδί του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Οι δεκάδες ανθρώπων που φώναζαν συνθήματα για τη Παλαιστίνη, σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χειροκρότησαν τον Ρούτσι και αυτός όχι μόνο ανταπέδωσε το χειροκρότημά τους, αλλά πήγε σε έναν προς έναν να τους χαιρετήσει και να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους.

Δείτε το βίντεο:

MEDIA

Η Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice ως… διαγωνιζόμενη -Το deja vu για τον Μουζουράκη (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Δεν έχουμε κανένα σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ στα χέρια μας»

ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό: Χωρίς αποτέλεσμα η τριμερής για το Κυπριακό – Για «αδιάλλακτο και επιθετικό» Τατάρ μίλησε ο Χριστοδουλίδης

MEDIA

Όταν Τσουβέλας και Ράπτης… προέβλεψαν ότι θα κολλήσει το VAR – Το βίντεο που θυμήθηκαν στα σόσιαλ μετά το φιάσκο στο «Καραϊσκάκης»

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

1 / 3