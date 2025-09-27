«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» – Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Πάνο Ρούτσι και το καμπανάκι των γιατρών (Video)



Ανακοινώσεις για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για 13η μέρα, στο Σύνταγμα, εξέδωσε η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.

Η Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, η Μαρία Καραμπέλη, παθολόγος-εντατικολόγος, ο Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος, η Χρυσούλα Μπότση, πνευμονολόγος και η Αγάπη Ηλιάκη, ειδικευόμενη παθολογίας, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε, χθες Παρασκευή, πως «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν».

Καλούν τους ιθύνοντες «να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να πάθει οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη βλάβη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η κυρία Κοσμοπούλου επισήμανε πως ο Πάνος Ρούτσι κινδυνεύει από σοβαρές επιπλοκές.

Όπως εξήγησε ο απεργός πείνας έχει ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία από την περασμένη Κυριακή και έχει χάσει περίπου 7% του συνολικού σωματικού βάρους και έχει επίσημα κανονική ορθοστατική υπόταση.

«Σημειώνω ότι αν ξεπεράσει το 10% του αρχικού σωματικού βάρους είναι πια σε αυξημένο κίνδυνο για αρρυθμίες γιατί πλέον είμαστε στη φάση που μπορεί να επηρεάζεται το μυοκάρδιο. Άρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ επίφοβα», επισήμανε.

Τόνισε, μάλιστα, πως ο ανοιχτός χώρος με κρύο τη νύχτα και ζέστη την ημέρα και πάρα πολλούς ανθρώπους λειτουργούν επιβαρυντικά.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΓΝΗ: Συναγερμός από κρούσμα μηνιγγίτιδας – 20χρονος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική

Ανατροπή στην υπόθεση της Βοιωτίας: Η 62χρονη επινόησε τον «Γιάννη» που την βοήθησε να θάψει την μητέρα της (Video)

Ωρολόγιο Εύβοιας: Με εγκαύματα άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Του επιβλήθηκε πρόστιμο