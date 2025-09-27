search
27.09.2025 18:09

«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» – Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Πάνο Ρούτσι και το καμπανάκι των γιατρών (Video)

27.09.2025 18:09
routsi


Ανακοινώσεις για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για 13η μέρα, στο Σύνταγμα, εξέδωσε η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.

Η Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, η Μαρία Καραμπέλη, παθολόγος-εντατικολόγος, ο Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος, η Χρυσούλα Μπότση, πνευμονολόγος και η Αγάπη Ηλιάκη, ειδικευόμενη παθολογίας, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε, χθες Παρασκευή, πως «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν».

Καλούν τους ιθύνοντες «να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να πάθει οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη βλάβη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η κυρία Κοσμοπούλου επισήμανε πως ο Πάνος Ρούτσι κινδυνεύει από σοβαρές επιπλοκές.

Όπως εξήγησε ο απεργός πείνας έχει ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία από την περασμένη Κυριακή και έχει χάσει περίπου 7% του συνολικού σωματικού βάρους και έχει επίσημα κανονική ορθοστατική υπόταση.

«Σημειώνω ότι αν ξεπεράσει το 10% του αρχικού σωματικού βάρους είναι πια σε αυξημένο κίνδυνο για αρρυθμίες γιατί πλέον είμαστε στη φάση που μπορεί να επηρεάζεται το μυοκάρδιο. Άρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ επίφοβα», επισήμανε.

Τόνισε, μάλιστα, πως ο ανοιχτός χώρος με κρύο τη νύχτα και ζέστη την ημέρα και πάρα πολλούς ανθρώπους λειτουργούν επιβαρυντικά.

