ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Συναγερμός από κρούσμα μηνιγγίτιδας – 20χρονος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα.

Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

giamali
MEDIA

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

germanikos stratos 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αλλάζει τη νομοθεσία για την αεράμυνα – Θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στην ΓΣ του ΟΗΕ: «Κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα»

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

