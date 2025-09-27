ΠΑΓΝΗ: Συναγερμός από κρούσμα μηνιγγίτιδας – 20χρονος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα.

Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ανατροπή στην υπόθεση της Βοιωτίας: Η 62χρονη επινόησε τον «Γιάννη» που την βοήθησε να θάψει την μητέρα της (Video)

Ωρολόγιο Εύβοιας: Με εγκαύματα άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)