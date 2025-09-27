Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγωδία στη Θήβα με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πυρί, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

