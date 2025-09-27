search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 23:58

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

27.09.2025 23:58
trakter-arxeio
@αρχείου eurokinissi

Τραγωδία στη Θήβα με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πυρί, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας απαντούν στον Δήμα: «Αποπροσανατολίζει τον κόσμο για το ύψος του μισθού μας»

Όμορφες στιγμές στο Σύνταγμα – Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έκανε στάση στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

fotia-mitilini
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

germania-stratos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στο Αμβούργο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:18
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

1 / 3