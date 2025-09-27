Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τραγωδία στη Θήβα με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πυρί, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
