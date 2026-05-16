Ιράν: Σχεδιάζει «μηχανισμό» στο Στενό του Ορμούζ και προαναγγέλλει τέλη διέλευσης

Το Ιράν έχει ετοιμάσει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, η οποία θα παρουσιαστεί σύντομα, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι.

Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη διαδρομή θα παραμείνει κλειστή για όσους συμμετέχουν ή εκτελούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ελευθερία» (Freedom Project).

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή του Κόλπου και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

HAE: Κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή η απόφαση αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ ήταν μία κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή επί τη βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης της πολιτικής τους για την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες τους.

Ο ίδιος πρόσθεσεότι η κίνηση αυτή, δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη και δεν αντανακλά διασπάσεις με τους συνεργάτες των ΗΑΕ.

