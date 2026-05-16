Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Η EBU έδωσε την καλύτερη θέση εμφάνισης στη Φινλανδία»

Για τα φαβορί της Eurovision και για την προτίμηση της EBU στη Φιλανδία, λόγω της σειράς εμφάνισής της στον τελικό του διαγωνισμού μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Παίζει ρόλο τι θα τραβήξεις (σ.σ. στην κλήρωση). Έχουν πάρει βραβεία από την πρώτη δεκάδα, αλλά λιγοστά σε σχέση με τη 15η και μετά. Η 17η θέση είναι προνομιούχα και το σκάνδαλο είναι ότι κέρδισε η Φινλανδία ξανά τη Eurovision με τους Lordi», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Η παραγωγή λέει τη δικαιολογία ότι για την καλύτερη ροή του προγράμματος αλλά και για τεχνική δυσκολία βάζει συμμετοχές σε απόσταση. Στην Καλομοίρα λέγαμε αν θα φύγει γρήγορα το σκηνικό για να μπει του Ρώσου γιατί ήταν ογκώδη τα σκηνικά, αλλά βάσει αυτού έχουν αρχίσει να παίζονται κάποια παιχνίδια γιατί από 1 μέχρι 8 έβαλαν όλα τα φαβορί και η Φινλανδία μόνη της 17η», πρόσθεσε.

Για τη συμμετοχή της Αυστραλίας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε πως συγκεντρώνει όλα τα κλισέ των τελευταίων ετών της Eurovision, ενώ αποκάλυψε πως «φοβάται» ως αντίπαλους του Akyla τις συμμετοχές τη Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

«Το άστρο του Ακύλα είναι μεγάλο. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο και ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ξεπεράσει τον εαυτό του», ανέφερε για την ελληνική συμμετοχή.

