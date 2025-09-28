Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

Παράσυρση πεζής γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/9) στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, περίπου στις 7:15 το πρωί, οι διασώστες και η ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε παράσυρση 45χρονης πεζής από αμάξι, επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

Η πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου εξειδικευμένη επείγουσα φροντίδα, με εφαρμογή ακινητοποίησης και αναζωογόνησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, διασωληνώθηκε άμεσα από την Ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας. Ακολούθως, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.

