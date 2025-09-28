search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 13:25

«Βόμβα» Μητρόπουλου: Απολύσεις «express» χωρίς αποζημίωση και επιδόματα ανεργίας, στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

28.09.2025 13:25

H απουσία του εργάτη ή του υπαλλήλου για 3 συν 2 ημέρες από την εργασία του «βαφτίζεται» από το εργασιακό νομοσχέδιο «καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργαζόμενου» και όχι «απόλυση», με συνέπεια ο εργαζόμενος να χάνει την αποζημίωση απόλυσής που δικαιούται!

Αυτό επισημαίνει ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, που κάνει λόγο για «ασύλληπτης σκληρότητας» διάταξη του εργασιακού νομοσχεδίου, που τις επόμενες μέρες θα τεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή.

«Η διάταξη για “Fast Truck” απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη!», επισημαίνει.

Και συνεχίζει: «Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του εργασιακού νομοσχεδίου “Η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ημερών ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχληση του από τον εργοδότη του!“».

«Με την παραπάνω διάταξη η απόλυση αυθαίρετα χαρακτηρίζεται “οικιοθελής παραίτηση» και όχι απόλυση, με συνέπεια ο εργατοϋπάλληλος να χάνει όλα τα δικαιώματά του», επισημαίνει.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει «την πρωτοφανούς αγριότητας διάταξη που στοχεύει όχι μόνο στη “fast truck” απόλυση αλλά και στην οικονομική εξόντωση των εργατών και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και των οικογενειών τους».

Διαβάστε επίσης:

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Οργή Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσαν τα παιδιά μας» (Photo)

Μαρία Καρυστιανού: «Αλίμονο σε εμάς και τους νεκρούς μας, που τους γεννήσαμε στη χώρα της λαμογιάς και της διαπλοκής» (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:11
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

1 / 3