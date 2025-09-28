«Βόμβα» Μητρόπουλου: Απολύσεις «express» χωρίς αποζημίωση και επιδόματα ανεργίας, στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

H απουσία του εργάτη ή του υπαλλήλου για 3 συν 2 ημέρες από την εργασία του «βαφτίζεται» από το εργασιακό νομοσχέδιο «καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργαζόμενου» και όχι «απόλυση», με συνέπεια ο εργαζόμενος να χάνει την αποζημίωση απόλυσής που δικαιούται!

Αυτό επισημαίνει ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, που κάνει λόγο για «ασύλληπτης σκληρότητας» διάταξη του εργασιακού νομοσχεδίου, που τις επόμενες μέρες θα τεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή.

«Η διάταξη για “Fast Truck” απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη!», επισημαίνει.

Και συνεχίζει: «Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του εργασιακού νομοσχεδίου “Η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ημερών ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχληση του από τον εργοδότη του!“».

«Με την παραπάνω διάταξη η απόλυση αυθαίρετα χαρακτηρίζεται “οικιοθελής παραίτηση» και όχι απόλυση, με συνέπεια ο εργατοϋπάλληλος να χάνει όλα τα δικαιώματά του», επισημαίνει.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει «την πρωτοφανούς αγριότητας διάταξη που στοχεύει όχι μόνο στη “fast truck” απόλυση αλλά και στην οικονομική εξόντωση των εργατών και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και των οικογενειών τους».

