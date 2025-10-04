Νέο βαρύ κύμα κακοκαιρίας από Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα επηρεάσει και για πόσο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Δευτέρα 6/10 μετά από ένα ήπιο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, σήμερα Σάββατο 4/10.
Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα είναι στα βόρεια και κεντρικά στους 18-20°C (βορειοδυτικά: 15–17°C), στα νότια και νησιωτική Ελλάδα στους 20-23°C και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 24–25°C.
Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε σε ανάρτησή του: «Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός σε στεριά και θάλασσα, με περιορισμένα φαινόμενα και άνοδο της θερμοκρασίας. Από το βράδυ της Κυριακής (5/10) νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρα, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις μέχρι και την Τετάρτη.»
Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού κατά το Σαββατοκύριακο, ενώ προειδοποίησε για νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου.
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Πρόγνωση για την Κυριακή 5/10
Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10
Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10
Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10
Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Διαβάστε επισης:
Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω μέχρι τελικής πτώσεως – Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου» (Video)
Ζωοθεραπεία: Ο Κόι και το μάθημα στο 4χρονο αγόρι με τις ψυχικές δυσκολίες
Τέμπη: Αιφνίδιος θάνατος 47χρονης – Κατέρρευσε πριν φτάσει στο Κέντρο Υγείας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.