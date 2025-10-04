search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:44
ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025 09:43

Τέμπη: Αιφνίδιος θάνατος 47χρονης – Κατέρρευσε πριν φτάσει στο Κέντρο Υγείας

04.10.2025 09:43
Μία γυναίκα 47 ετών έχασε τη ζωή της τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Τεμπών, στην περιοχή της Λάρισας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του larissanet, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και παραπονέθηκε για πόνους, με αποτέλεσμα οι συγγενείς της να ειδοποιήσουν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Διασώστες έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν την 47χρονη προκειμένου να τη μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Γόννων.

Ωστόσο, κατά τη διακομιδή της η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν φτάσει στο Κέντρο Υγείας.

