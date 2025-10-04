Καιρός: Εξασθενούν σήμερα οι βροχές, έρχεται νέα κακοκαιρία από Δευτέρα

Το Σάββατο οι βροχές θα εξασθενήσουν σημαντικά σε ένταση, καθώς η κακοκαιρία απομακρύνεται προς την Τουρκία. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του αναφέρει ότι αν και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο άστατος καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή ύφεση, η βελτίωση δεν θα κρατήσει πολύ.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, με αποτέλεσμα να εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα. Όμως από το βράδυ της Κυριακής, μια νέα διαταραχή από την Αδριατική θα κινηθεί προς την Ελλάδα, δίνοντας από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες. Το νέο κύμα θα σαρώσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας και την Αττική», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην επερχόμενη κακοκαιρία αναφέρεται με ανάρτησή του και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως επισημαίνει από το βράδυ της Κυριακής 5/10 το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Ανέφερε δε ότι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Σε ότι αφορά τους ανέμους σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλια θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες ενώ θα σημειωθεί νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Θράκη, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο όμως από το πρωί τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και από το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 7 έως 17, στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 20, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

