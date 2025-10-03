search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.10.2025 22:32

Πέθανε στα 96 του ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 96 χρονών, ο μεγάλος δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης.

Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε στο κλαρίνο κοντά στον πατέρα και τον παππού του και στην συνέχεια μαθήτευσε στην περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αξιώθηκε να γίνει μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης.

Είχε δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς. Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου. Είχε αποτυπώσει την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή με τη γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

Διετέλεσε διδάσκαλος του κλαρίνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων.

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

bretania kakokairia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Amy σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία – Ένας νεκρός, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, χάος στις μετακινήσεις (Video)

agriogourouna-volos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης (Video)

6678658 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Αμοργό: «Η πρωτοβουλία με τα θαλάσσια πάρκα μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

avramopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Ρούτσι: Μετά τον Δένδια και ο Αβραμόπουλος στηρίζει το αίτημα του απεργού πείνας για εκταφή

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

