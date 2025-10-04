search
04.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025

Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω μέχρι τελικής πτώσεως – Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου» (Video)

Αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του στην τραγωδία των Τεμπών δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», o άνθρωπος -που συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας– επισήμανε πως δεν θα σταματήσει μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, και να δοθούν απαντήσεις μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου», είπε.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σα μητέρες, πώς θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα», πρόσθεσε.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου», συνέχισε ο Πάνος Ρούτσι, που μεταφέρθηκε χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA»

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός», διαμήνυσε.

Ο Πάνος Ρούτσι δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ τόνισε πως δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τα τρένα εξακολουθούν να κινούνται χωρίς ασφάλεια.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.

