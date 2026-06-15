Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει να πει τέσσερις λέξεις στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο παρευρέθηκε χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση με τίτλο «Rise Up» στο πλαίσιο αντι-εκδηλώσεων στους εορτασμούς για τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ με αγώνες UFC σε ένα κλουβί στον Λευκό Οίκο.

Στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης, η οποία γιόρταζε την Πρώτη Τροπολογία, ο 82χρονος θρύλος της οθόνης μίλησε εναντίον του Τραμπ.

«Είμαι πολύ κοντά στο να γίνω απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου», είπε ο Ντε Νίρο, «ακόμα και της ελευθερίας του λόγου που δεν μου αρέσει, και υπάρχει άφθονη. Έτσι, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ τη δική μου ελευθερία λόγου για να απαντήσω».

Ο Ντε Νίρο ανέφερε στη συνέχεια ένα πρόσφατο παράδειγμα και αναφέρθηκε σε μια κλασική ταινία του 1988.

Robert De Niro: I'm pretty close to being a free speech absolutist. Even speech I don't like. But when I hear something I don't like, I use my own free speech to respond. When I hear Trump say, "I don't think about Americans' financial situation." I say, "shut the fuck up." pic.twitter.com/aDoopl9As8 — Headquarters (@HQNewsNow) June 15, 2026

«Όταν ακούω τον Τραμπ να λέει, όπως έκανε πριν από λίγες μέρες, “Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, ούτε καν λίγο”, λέω, “Σκάσε, σκάσε” (shut the fuck up) είπε.

Αυτά τα λόγια ακούγονται σε μια σκηνή στην κωμωδία Midnight Run, στην οποία ο χαρακτήρας του Ντε Νίρο, Τζακ Γουόλς, απαντά στον Τζόναθαν Μαρντούκας (Τσαρλς Γκρόντιν) λέγοντας: “Δύο λέξεις για σένα: “Σκάσε, σκάσε,” είπε.

Ο Ντε Νίρο έδωσε επίσης ένα άλλο παράδειγμα: «Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε, “Λατρεύω τον πληθωρισμό“. Σε αυτό το σημείο το κοινό άρχισε να επαναλαμβάνει την περίφημη ατάκα του Midnight Run.

Ο ηθοποιός επίσης έκανε μια σύνδεση μεταξύ των σημερινών εκφράσεων πατριωτισμού και της ενδοοικογενειακής βίας.

«Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά το να αγαπάμε τη χώρα μας αρχίζει να ακούγεται σαν ένας κακοποιημένος σύζυγος να λέει ότι αγαπάει τον κακοποιητή του», είπε. «Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ξεκινά ηλίθιους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα τους θανάτους και τα βάσανα εκατομμυρίων άλλων».

De Niro: I hate to say it, but loving our country is starting to sound like an abused spouse saying they love their abuser.



I can’t love a country that starts stupid and inhumane wars, killing thousands of innocents and indirectly causing the deaths and suffering of millions… pic.twitter.com/T4ZHmwRBqx — Acyn (@Acyn) June 15, 2026

«Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που αφαιρεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους της στην τάξη Τραμπ-Έπσταϊν», πρόσθεσε. «Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στέλνει μασκοφόρους πολιτοφύλακες για να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ηγείται ένας ρατσιστής, μισογύνης, ξενοφοβικός τύραννος. Και επιτρέψτε μου να το πω απλώς: Δεν μπορώ να αγαπήσω τη χώρα που ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ και το Κογκρέσο του».

Κατέληξε: «Θέλω να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου. Θέλω τη χώρα μου πίσω».

Δείτε την ομιλία του Ντε Νίρο παρακάτω (1:44:45):

Νωρίτερα φέτος, μετά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο Τραμπ ζήτησε την απέλαση ορισμένων από τους «τρελούς» αντιπάλους του. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι βουλευτές Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλάιμπ (τόσο Δημοκρατικοί όσο και Αμερικανοί πολίτες), καθώς και ο Ντε Νίρο.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ότι η Ομάρ και η Τλάιμπ «θα έπρεπε πραγματικά να μπουν σε μια βάρκα με τον Τραμπ-Διαταραγμένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν άλλο άρρωστο και παράφρονα άνθρωπο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή τι λέει – μερικά από τα οποία είναι σοβαρά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ!».

Συνέχισε, σχετικά με τον Ντε Νίρο: «Όταν τον είδα να ξεσπά σε κλάματα χθες το βράδυ, όπως θα έκανε ένα παιδί, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο άρρωστος από την τρελή Ρόζι Ο’Ντόνελ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία προσπαθώντας να καταλάβει πώς να επιστρέψει στις όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες μας. Η μόνη διαφορά μεταξύ του Ντε Νίρο και της Ρόζι είναι ότι αυτή είναι πιθανώς κάπως πιο έξυπνη από αυτόν, κάτι που δεν λέει πολλά».

Πέρυσι, ο Τραμπ απείλησε να ανακαλέσει την αμερικανική υπηκοότητα της ηθοποιού και κωμικού Ρόζι Ο’Ντόνελ, παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε πριν από δεκαετίες και απαγορεύει ρητά μια τέτοια ενέργεια από την κυβέρνηση.

Μετά την επανεκλογή του, η Ο’Ντόνελ μετακόμισε στην Ιρλανδία.

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