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15.06.2026 13:40

Dara: Έφτασε στην Ελλάδα η νικήτρια της Eurovision (Video)

15.06.2026 13:40
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Στην Αθήνα βρίσκεται η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», εν όψει της εμφάνισης που πρόκειται να πραγματοποιήσει στα Mad Video Music Awards.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, όπου βρέθηκε για την πρώτη της πρόβα με την Dara να δείχνει ευδιάθετη, χαιρετώντας ενθουσιασμένη τον κόσμο που την περίμενε.

@protothema.gr ✨Στην Αθήνα βρίσκεται η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga». Η τραγουδίστρια πρόκειται να εμφανιστεί στα Mad Video Music Awards και ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, όπου βρέθηκε για την πρώτη της πρόβα. ❗Η Dara ενθουσιασμένη μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της λίγο πριν αποχωρήσει, σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της και χαιρέτησε τον κόσμο που την περίμενε. #protothema #tiktokgreece #greektiktok #news ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr

Τα φετινά MAD VMA θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30 στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά.

Μαζί του θα δούμε τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ superhosts των φετινών βραβείων θα είναι και η Κόνι Μεταξά, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Αλεξία Κεφαλά και η Αθηνά Κλήμη.

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